Румын предлагал черновицким пограничникам взятку- 27.02.2017 09:40
Сотрудники Черновицкого пограничного отряда сообщают, что в пропускном пункте Порубное гражданин Румынии пытался дать пограничникам взятку.
Как стало известно, 9-летний иностранец во время осуществления пограничного контроля вложил в свои документы деньги, пытаясь разрешить вопрос беспрепятственного въезда на территорию Украины.
Сотрудники пограничной службы от денег отказались. Попытка подкупа была в установленном порядке зафиксирована.
Теперь гражданину Румынии необходимо будет пообщаться с полицейскими и появнить им причину своего поступка.
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