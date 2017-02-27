



Румын предлагал черновицким пограничникам взятку - 27.02.2017 09:40

Сотрудники Черновицкого пограничного отряда сообщают, что в пропускном пункте Порубное гражданин Румынии пытался дать пограничникам взятку.

Как стало известно, 9-летний иностранец во время осуществления пограничного контроля вложил в свои документы деньги, пытаясь разрешить вопрос беспрепятственного въезда на территорию Украины.

Сотрудники пограничной службы от денег отказались. Попытка подкупа была в установленном порядке зафиксирована.

Теперь гражданину Румынии необходимо будет пообщаться с полицейскими и появнить им причину своего поступка.

Платиновая Буковина, Черновцы

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