



В СИрии в результате взрыва погибло более 60 человек - 24.02.2017 17:17

В Сирии, в городе Эль-Баб в пятницу, 24 февраля, прогремел взрыв, количество жеортв в результате которого достигло уже 68 человек. Как сообщают СМИ, от взрыва пострадало по меньшей мере 100 человек.

Помощь пострадавшим от взрыва в Аль-Бабе предоставляют в больнице города Килис в Турции. Как стало известно, множство людей погибло в результате взрыва автомобиля.

Барри Абдулатиф, который является местным медиа-активистом координационной группы, сообщил, что удалось опознать 33 человека, которые погибли в результате террористического акта.

Отмечается, что взрыв в сирийском городе Эль-Баб является ничем иным, как терактом. В контрольно-пропускном пункте в районе Эль-Баба, который контролируется вооруженной сирийской оппозицией, заминированный автомобиль взорвал террорист-смертник группировки "Исламское государство".

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