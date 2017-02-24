Украину назвали жертвой российской кибервойны

- 24.02.2017 16:46
Украину назвали жертвой российской кибервойны

Кеир Джайлс, эксперт по вопросам российской армии из Королевского института по иностранным делам Великобритании провел исследование для НАТО, в котором назвал Украину жертвой информационной войны России.

По заявлению Джайлса, конфликт в Украине демонстрирует использование Россией киберопераций, который являются составляющей пространства кибервойны либо же ее промежуточным элементом. используемые технологии демонстрируют, какого прогресса достигла подрывная деятельность и дестабилизация с советских времен, какой прогресс наблюдается у теоретической и практической стороны российской информационной войны. Используемые советские методы сочетаютс с обновленными условиями эпохи Интернета.

Эксперт также отметил, что в советские времена России было необходимо доказывать моральную высоту или преимущества социально-экономической модели по сравнению со странами Запада. Теперь в этом нет никакой необходимости.

По словам Кеира Джайлса, акцентр в российской гибридной войне ставится на дезинформации, чтобы разрушить доверие к информации, снизить ее ценность, чтобы у людей исчезли поводы для обсуждения реальных вещей проиходящего в мире.

Стоит отметить, что несколько дней назад глава российского Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание в РФ информационных войск. Ранее Кремль активно отрицал существование таких видов войск, однако уже несколько лет подряд их наличие доказывается экспертами и средствами массовой информации.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: информационная война РФ, информационные войска РФ, гибридная кибер война Россия

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В СИрии в результате взрыва погибло более 60 человек В Сирии, в городе Эль-Баб в пятницу, 24 февраля, прогремел взрыв, количество жеортв в результате которого достигло уже 68 человек. Как сообщают СМИ
- 24.02.2017 17:17
В Черновцах назвали лучших учителей 2017 В дворце Юность Буковины прошел конкурс Учитель года-2017, который проводится уже 22 года подряд.
- 24.02.2017 15:48
Фирташ вышел под внесенный ранее залог В деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа об экстрадиции в США прокуратуре было отказано в задержании. Соответствующее решение принял Земельный суд
- 24.02.2017 15:13
Пакистанец на рекорд разбил банки с газировкой (видео) Разбив локтем 77 банок с газированными напитками, пакистанец Мухаммед Рашид побил мировой рекорд. Именно такое количество является наибольшим на сегодняшний
- 24.02.2017 14:38
В Черновцах на Русской остановились троллейбусы. В Черновцах на троллейбусной линии в пятницу, 24 февраля, произошла авария.
- 24.02.2017 14:14
Самые вредные для разогревания продукты Безусловно, свежеприготовленная пища гораздо вкуснее подогретой, однако далеко не у всех людей есть возможность готовить свежие блюда к каждому приему пищи
- 24.02.2017 13:17
Кольцевое солнечное затмение 26 02 2017 Кольцевое солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать в ближайшее воскресенье, 26 февраля.
- 24.02.2017 12:14
Умер один из участников ДТП на объездной 23 02 2017 На объездной дороге Черновцов недалеко от села Чагор в четверг, 23 февраля, произошла авария. Произошло столкновения фуры с микроавтобусом
- 24.02.2017 11:55
Полуфинал нацотбора на Евровидение-2017 25 02 2017 Уже завтра, 25 февраля, в прямом эфире станет известно, кому предстоит выйти на сцену Евровидения-2017 от Украины. Отметим, что в этот день состоится
- 24.02.2017 11:04
Черновчан предупреждают о сильных порывах ветра 24 02 2017 По информации Украинского гидрометцентра, в пятницу, 24 февраля, в Черновцах и области прогнозируется сильный ветер. Синоптики отмечают
- 24.02.2017 10:26

Всі новини