



Украину назвали жертвой российской кибервойны - 24.02.2017 16:46

Кеир Джайлс, эксперт по вопросам российской армии из Королевского института по иностранным делам Великобритании провел исследование для НАТО, в котором назвал Украину жертвой информационной войны России.

По заявлению Джайлса, конфликт в Украине демонстрирует использование Россией киберопераций, который являются составляющей пространства кибервойны либо же ее промежуточным элементом. используемые технологии демонстрируют, какого прогресса достигла подрывная деятельность и дестабилизация с советских времен, какой прогресс наблюдается у теоретической и практической стороны российской информационной войны. Используемые советские методы сочетаютс с обновленными условиями эпохи Интернета.

Эксперт также отметил, что в советские времена России было необходимо доказывать моральную высоту или преимущества социально-экономической модели по сравнению со странами Запада. Теперь в этом нет никакой необходимости.

По словам Кеира Джайлса, акцентр в российской гибридной войне ставится на дезинформации, чтобы разрушить доверие к информации, снизить ее ценность, чтобы у людей исчезли поводы для обсуждения реальных вещей проиходящего в мире.

Стоит отметить, что несколько дней назад глава российского Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание в РФ информационных войск. Ранее Кремль активно отрицал существование таких видов войск, однако уже несколько лет подряд их наличие доказывается экспертами и средствами массовой информации.

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