В Черновцах назвали лучших учителей 2017

- 24.02.2017 15:48
В Черновцах назвали лучших учителей 2017

В дворце Юность Буковины прошел конкурс Учитель года-2017, который проводится уже 22 года подряд.

В конкурсе приняли участие 1023 буковинских педагога, которые соревновались за победу в номинациях "Биология", "Музыкальное искусство", "Начальное образование", "Румынский язык и литература" и "Информатика". Всего было 7 конкурсных заданий, и впервые учителям необходимо было выполнить практическую работу. В течение часа, кроме того, педагогам было необходимо сдавать тесты в электронном формате.

Стоит отметить, что также в первый раз в рамках конкурса учителя давали мастер-классы под названием "Я знаю, как это делать. Я научу вас". 

Директор департамента образования и науки Черновицкой области Оксана Палийчук отметила, что жюри предстояло отменить, насколько точно выбранная тема вписывается в требования школьной программы, как учителя могут транслировать собственный опыт.

Победители получили ценны призы, организаторы также смогли добиться повышения для победителей ежемесячной стипендии. Напомним, добавка к основной зарплате каждый месяц для обладателя первого места составит 1000 гривен, 700 гривен дополнительно начисляется за второе место и 500 гривен - за третье место конкурса. 

В категории "Лучший учитель начальных классов" победу оержала Янчу Любовь Сильвестровна из Чудейского УВК. Победителем в номинации "Учитель биологии" стала Зосимович Надежда Станиславовна из Черновицкого многопрофильного лицея №4. Домитращук Светлана Константиновна, которая преподает информатику в Кицманском ОУЗ І-ІІІ ступеней, одержала победу в своей категории. Лучшим учителем румынского языка и литературы стала Зигря Мирилена Виореловна из Купского УВК глыбокского района. В номинации "Лучший учитель музыкального искусства" победил Карп Сергей Владимирович из ООШ №31 Черновцов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Учитель года 2017, лучшие учителя черновицкой области

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