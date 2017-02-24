Фирташ вышел под внесенный ранее залог

- 24.02.2017 15:13
Фирташ вышел под внесенный ранее залог

В деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа об экстрадиции в США прокуратуре было отказано в задержании. Соответствующее решение принял Земельный суд Вены.

Запрос прокуратуры на арест Фирташа по делу о выдаче бизнесмена Испании был накануне отклонен судом. В то же время, Фирташа оставили под арестом в рамках дела об экстрадиции в США. По решению суда, в качестве меры пресечения по "испанскому делу" было решено выбрать залог в размере 125 миллионов евро, внесенный ранее, сдачу заграничного паспорта, а также регулярные визиты в полицию.

Напомним, что в качестве апелляционной инстанции Высший земельный суд Вены 21 февраля отменил предыдущее решение суда, утвердил запрос на экстрадицию бизнесмена в США, При этом, суд не стал признавать никакую вину за Фирташем, отметив, что это предстоит решить американскому суду. Вопрос о выдаче бизнесмена будет окончательно утверждаться министром юстиции Австрии. До этого венский суд в суде первой инстанции, который проходил практически два года назад, также отклонил запрос на экстрадицию, обусловив это недостаточным количеством доказательство американской стороны о причастности к преступлению Дмитрия Фирташа.

Стоит отмтеить, что украинца в США обвиняют в даче взятки в размере примерно 18,5 миллионов долларов при получении лицензии, позволяющей осуществлять в Индии добычу титановой руды. Суд присяжных в Чикаго в 2013 году утвердил данное обвинение. Впрочем, Фирташ продолжает отрицать обвинение, которое, по его словам, является политически мотивированым, беспочвенным и абсолютно абсурдным. Представители Федерального бюро расследований заявляют - дело Фирташа не имеет отношения к политике.

В Испании украинского бизнесмена подозревают в причастности к делу об отмывании крупной суммы денег - порядка 10 миллионов евро. Фирташа считают замешанным в деятельности преступной группы, с которой также связан сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий. Семья Черновецких, что интересно, проживает в Барселоне. Любые обвинения они, безусловно, отрицают, как и Дмитрий Фирташ.

В Украине также осуществляется расследование в рамках двух уголовных производств, которые связаны с Фирташем: дела о бывшем руководстве "Нафтогаза Украины" и о группе компаний Ostchem. Ни по одному из этих дел Фирташ не проходит как подозреваемый. В декабре 2015 года Национальная полиция Украины инициировала производство по факту обращения НБУ о невозвращении кредита банком Надра - 5 миллиардов гривен, полученых на рефинансирование банка под личную гарантию Фирташа.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Дмитрий Фирташ, экстрадиция фирташа

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