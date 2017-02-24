



Пакистанец на рекорд разбил банки с газировкой (видео) - 24.02.2017 14:38

Разбив локтем 77 банок с газированными напитками, пакистанец Мухаммед Рашид побил мировой рекорд. Именно такое количество является наибольшим на сегодняшний день, которое только можно за минуту разбить с помощью локтя, поэтому достижение Рашида было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Мухаммед Рашид в течение многих лет занимается изучением боевых искусств. Причем, его интересует не только борьба как таковая либо же способы защититься, сколько рекордные показатели. В связи с этим Рашид решился использовать свои навыки для мирового рекорда.

Спортсмен решился за минуту разбить локтем наибольшее количество банок с газированными напитками. На видео удалось зафиксировать, как всего за 60 секунд Рашид расколачивает своим локтем 77 банок. Ролик с рекордом через некоторое время появился в YouTube на официальном канале Guinness World Records.

Рекорд не остался без внимания пользователей. У некоторых пользователей после просмотра, судя по комментариям, начал болеть локоть. Есть и такие, которые посчитали, что данный рекорд оказался пустой тратой пива либо любых других напитков, банки с которыми разбил пакистанский рекордсмен.

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