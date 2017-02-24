



В Черновцах на Русской остановились троллейбусы. - 24.02.2017 14:14

В Черновцах на троллейбусной линии в пятницу, 24 февраля, произошла авария.

Как стало известно редакции от очевидцев, в районе улицы Русской перестали ходить троллейбусы. Это произошло примерно в 13:00. Очевидцы отмечают, что на Русской все троллейбусы стоят, и людей не впускают.

Не исключается, что могли возникнуть проблемы с электричеством. Дело в том, что по всей Украине и в Черновцах в частности усилился ветер - скорость порывов может достигать 15-20 метров в секунду. Поэтому сильный ветер мог спровоцировать повреждение линии электропередач, что и сказалось на работе троллейбусов. Официально причину остановки троллейбусов пока что не сообщают.

По состоянию на 13:50 движение троллейбусов возобновилось примерно спустя час после остановки. Сейчас электротранспорт Черновцов работает в штатном режиме.

Платиновая Буковина, Черновцыт

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