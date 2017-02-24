Кольцевое солнечное затмение 26 02 2017

- 24.02.2017 12:14
Кольцевое солнечное затмение 26 02 2017

Кольцевое солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать в ближайшее воскресенье, 26 февраля.

Такое явление как кольцевое затмение Солнца происходит, когда на небосклоне сходится тень Луны и поверхности нашей планеты. Так как тень от Луны сможет закрыть солнечный диск не полностью, с Земли можно будет увидеть светящийся ободок Солнца.

Наилучшие условия для наблюдения будут иметь местто в средних широтах и субтропиках в южном полушарии Земли. Во всей красе кольцевое затмение Солнца можно будет в Чили и Аргентине, то есть, в Южной Америке. В некоторых странах Южной Африки также будет хорошо видно затмение.

Так, затмение начнется в 14:07 по киевскому времени. В 16:58 затмение войдет в максимальную точку и звершится уже в 19:35.

По словам астрономов, лишь в некоторых странах будет возможность наблюдать кольцевое солнечное затмение. Дело в том, что на Землю Луна отбрасывает тень площадью 270 квадратных километров.

Солнечные затмения могут оказывать влияние на самочувствие людей по аналогии с магнитными бурями. Потому максимальное внимание стоит уделять своему здоровью и самочувствию людям с хроническими болезнями, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому как даже если в нашей стране и не будет видно солнечное затмение, однако отменить его влияние вряд ли удастся.

 

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