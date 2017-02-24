



Умер один из участников ДТП на объездной 23 02 2017 - 24.02.2017 11:55

На объездной дороге Черновцов недалеко от села Чагор в четверг, 23 февраля, произошла авария. Произошло столкновения фуры с микроавтобусом, в результате чего бус перевернулся.

Оперативные службы немедленно выехали на место происшествия. Спасатели провели необходимые мероприятия, чтобы не допустить загорания микроавтобуса.

Представители Национальной полиции в Черновицкой области отмечают, что за рулем микроавтобуса, который перевернулся, находился житель Черновцов. Отмечается, что это он допустил столкновение с фурой.

Водитель грузовика практически не пострадал, в то время как водителя микроавтобуса нужно было госпитализировать в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Вскоре стало известно, что мужчина умер в реанимации медучреждения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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