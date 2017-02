Полуфинал нацотбора на Евровидение-2017 25 02 2017 - 24.02.2017 11:04

Уже завтра, 25 февраля, в прямом эфире станет известно, кому предстоит выйти на сцену Евровидения-2017 от Украины. Отметим, что в этот день состоится финальная часть украинского национального отбора, в которой за право представлять нашу страну на домашнем конкурсе будут бороться 6 участников.

Организаторы национального отбора уже определили, в каком порядке артисты и группы выйдут на сцену в финале.

Так, открывать финальное шоу отбора предстоит группе Сальто назад. Фронтмен коллектива Саша Таб с очаровательными бек-вокалистками представят свою украиноязычную песню "О мамо". Без зажигательных танцев в финале также вряд ли обойдется.

Вторым на сцену выйдет загадочный MELOVIN с композицией Wonder. Артист проявил себя ранее в вокальном шоу Х-фактор, и на национальном отборе он прошел в финал по итогам третьей части полуфинального шоу, набрав 13 баллов по итогам голосования.

Далее последует выступление группы O.Torvald с песней Time. Группа является "соседом" MELOVIN по полуфиналу. Артисты отмечают - в финале они подготовят совершенно другой номер, отличный от полуфинального.

Также в финале национального отбора выступят две сольные исполнительниц, одной из который стала ILLARIA. Именно она со своей чувственной и романтичной композицией Thank You For My Way откроет вторую часть финального отбора на Евровидение-2017.

Татьяна Решетняк, которая принимает участие в украинском национальном отборе на Евровидение, предстала перед зрителями и жюри под сценическим именем TAYANNA. Ее композиция I Love You, как делится сама исполнительница, очень личная и глубокая. Написана она была в соавторстве с Максом Барских.

Закрывать финальную часть нацотбора предстоит артисту ROZHDEN - Рождену Ануси. Его песня под названием Saturn - зажигательная и моментально находит отзыв у зрителя. Во втором полуфинале жюри присудили Рождену наивысшую оценку - 8 баллов.

