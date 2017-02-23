



В зоне АТО двое раненных и один погибший боец ВСУ - 24.02.2017 10:12

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки 23 февраля было зафиксировано 83 обстрела. На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечено, что в результате обстрелов один военный ВСУ погиб, еще двое были ранены.

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин отметил, что террористы вели активный огонь по Авдеевке на Донецком направлении. Такие населенные пункты, как Пески, Каменка, Зайцево и Троицкое были обстреляны из минометов различных калибров. Также при обстрелах Авдеевки, Новоселовки, Зайцевого, Верхнеторецкого, Песок, Новгородского и Луганского боевики вели обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время, зафиксирована работа снайпера по позициям сил АТО в районе Новгородского.

Террористы также обстреливали позиции ВСУ на Луганском направлении, в особенности, при обстрелах Попасной и Новозвановки применялись минометы различных калибров, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы были использованы при обстрелах Крымского, Троицкого и Новоалександровки. ТаК, по Троицкому велся огонь из зенитных установок, и из БМП боевики били по Новозвановке.

Что касается Мариупольского направления, то по таким населенным пунктам, как Тарамчук, Красногоровка и Новотроицкое, террористические формирования вели обстрелы из минометов различных калибров. По Водяному, Гнутово, Новотроицкому, Павлополю и Широкино обстрел осуществлялся из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Снайпер работал по позициям в райоен Широкино.

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