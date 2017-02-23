



В Великобритании бушует атлантический шторм Дорис - 24.02.2017 09:34

В Великобритании бушует мощный шторм "Дорис", прибывший из Атлантического океана. Из-за стихийного бедствия многие обращаются в медучреждения в травмами различной степени тяжести. В Вулверхемптоне одна женщина погибла в результате падения обломков строительных лесов - к смерти привел удар по голове.

Отмечается, что сила штормового ветра составила порядка 150 километров в час, из-за порывов прохожие падали на землю. Ураганный ветер с корнем вырывал и ломал деревья, с крыш слетала кровля, даже припаркованные грузовые авто переворачивались. По причине бушующей стихии в Англии, Северной Ирландии, а также в южной части Шотлании многие тысячи домов остались без электричества.

Абсолютгно все опреации были остановлены в порту Ливерпуля. Местные аэропорты отменили сотни рейсов, между Англией и Северной Ирландией было прекращено любое авиасообщение.

На автодорогах Шотландии создались серьезные трудности, так как выпало до 15 сантиметров снега. Самые опасные участки дороги, а также некоторые мосты были перекрыты полицией, что привело к еще большим проблемам.

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