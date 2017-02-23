Украину ожидает кратковременное потепление 24 02 2017

- 23.02.2017 16:49
Украину ожидает кратковременное потепление 24 02 2017

В пятницу, 24 февраля, в Украине установится довольно теплая погода. По словам синоптика Натали Диденко, в среднем температура воздуха нем будет составлять от +8 до +13 градусов.

В целом, день обещает быть очень солнечным и без существенных осадков. Впрочем, погода будет очень ветренной.

Температура воздуха днем до 14 градусов тепла прогнозируется завтра в  Николаеве. Одессе, а также Херсоне. В Крыму будет теплее всего - воздух прогреется до +16 градусов. От +8 до +12 покажут столбики термоментров в Киеве, Чернигове, Житомире. Также потеплеет и в Виннице, Черкассах. Днепре и Запорожье - здесь ожидается 10-12 градусов выше нуля. В пределах 7-10 градусов прогнозируется дневное время в Ужгороде, Львове, Ровно и Луцке. 

Не столь значительным потепление будет в Луганске, Харькове и Сумах - здесь днем термометры покажут от 6 до 8 градусов выше нуля.

Однако теплая погода задержится всего на один день, и уже в субботу, 25 февраля, снова станет прохладнее.

Платиновая Буковина

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