Владельцы иностранных авто разблокировали трассу на Порубное- 23.02.2017 16:18
Блокировавшие движение на международной трассе Черновцы-Порубное владельцы автомобилей на иностранной регистрации прекратили акцию протеста и разъехались. Как стало известно, активисты пришли к согласию с местными властями.
Акция протеста продолжалось полтора суток, что привело к затору на трассе из сотен грузовых автомобилей. Сейчас дорога разблокирована, и автомобили начали разъезжаться.
Инициативная группа активистов отправилась к главе областной администрации с письмом, в котором описаны все требования владельцев авто на иностранной регистрации.
Намерения протестующих поддержал глава Черновицкой облгосадминистрации Александр Фищук. В то же время, глава ОГА высказался, что не поддерживает подобные меры. Однако он все же пообещал передать в Киев письмо с требованиями.
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