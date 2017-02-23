



Владельцы иностранных авто разблокировали трассу на Порубное - 23.02.2017 16:18

Блокировавшие движение на международной трассе Черновцы-Порубное владельцы автомобилей на иностранной регистрации прекратили акцию протеста и разъехались. Как стало известно, активисты пришли к согласию с местными властями.

Акция протеста продолжалось полтора суток, что привело к затору на трассе из сотен грузовых автомобилей. Сейчас дорога разблокирована, и автомобили начали разъезжаться.

Инициативная группа активистов отправилась к главе областной администрации с письмом, в котором описаны все требования владельцев авто на иностранной регистрации.

Намерения протестующих поддержал глава Черновицкой облгосадминистрации Александр Фищук. В то же время, глава ОГА высказался, что не поддерживает подобные меры. Однако он все же пообещал передать в Киев письмо с требованиями.

Платиновая Буковина, Черновцы

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