Народного депутата от БПП Гончаренко похитили. Подробности

- 23.02.2017 15:32
Народного депутата от БПП Гончаренко похитили. Подробности

Факт похищения народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко подвтердили в Генеральной прокуратуре Украины. В частности, соответствующее заявление сделала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Следствие, по словам Сарган, пока что данную ситуацию комментировать отказывается. В поисках народного депутата задействованы все силовые структуры.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что СБУ осуществляет связанные с поиском Гончаренко специальные поисковые мероприятия. О деталях спецоперации, задействованном количестве людей и ведомствах не сообщается.

Информация об исчезновении нардепа в Одессе появилась в четверг, 23 февраля. Факт исчезновения сначала подтвердила Наталья Хорунжая, представитель Одесской областной прокуратуры. На заседании Верховной Рады глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив также подтвердил, что Гончаренко исчез. В связи с этим он обратился о создании спецштаба по поиску парламентария к руководству правоохранительных органов.

Недавно стало известно, что на настоящий момент Гончаренко нашли, и нардеп находится в безопасном месте. Злоумышленники намеревались с помощью кислоты ослепить его. Вскоре сам Гончаренко даст показания.

Прокуратура информирует, что по делу о похищении были задержаны трое человек. Сейчас расследуется деятельность крупной группы сепаратистов, причастных к похищению депутата. По итогам осуществвленных в Одессе обысков были установлены все участники преступной группировки. Как стало известно, преступники издавали направленные на разжигание национальной вражды материалы. О подозрении в совершении преступления в рамках дела о похищении Гончаренко уведомили депутата Лиманского районного совета Одесской области Александра Кушнарева. Именно его рассматривают как заказчика похищения нардепа.

Позднее выяснилось, что правоохранителям стало известно о готовящемся похищении. СБУ помогли инсценировать совершение преступления, и видеодоказательства были продемонстрированы заказчику. Кушнарев убедился в выполнении заказа и передал обещанную плату, что помогло получить доказательства в его причастности к преступлению.

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