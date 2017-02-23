



Взрыв в Пакистане в торговом центре 23 02 2017 - 23.02.2017 14:46

В городе Лахор в Пакистане произошел серьезный взрыв. Как стало известно, жертвами взрыва в местном торговом комплексе стали 13 человек.

Взрыв случился в комплексе, где расположены самые дорогие магазины Лахора. На момент происшествия в здании комплекса находилось большое количество людей. Конструкция торгового центра была повреждена взрывной волной, и даже в некоторых домах, расположенных неподалеку, повылетали окна. Также были повреждены близлежащие магазины, а также припаркованные неподалеку автомобили.

По имеющейся на настоящий момент инфомации, в результате взрыва погибло 13 человек, ранения различной тяжести получили еще около 30 человек.

Место происшествия окружено представителями местной полиции. Сотрудники служб спасения установили, что взрыв произошел из-за генератора, однако возможность террористической атаки также не исключается. Пока что ни одна из террористических групппировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отметим, что в Пакистане недавно было принято решение об усилении антитеррористических рейдов.

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