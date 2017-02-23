На Заставновщине карантин из-за бешеной лисицы- 23.02.2017 13:32
По сообщению Заставновской районной государственной администрации, в местном селе Йосиповка был объявлен карантин.
Отметим, что соответствующее решение было принято противоэпизоотической комиссией при Заставновской РГА. Было созвано срочное заседание в связи с застреленной недалеко от территории села лисицей.
В региональной лаборатории ветеринарной медицины были проведены исследования, которые подтвердили наличие у убитого животного бешенства.
Комиссия также утвердила к проведению ряд мероприятий для того, чтобы защитить от распространения бешенства другие населенные пункты района. В селе Йосиповка был объявлен карантин, также здесь ожидается вакцинация всех домашних животных.
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