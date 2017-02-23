Мощные магнитные бури в конце февраля 2017

- 23.02.2017 13:10
Мощные магнитные бури в конце февраля 2017

На текущей неделе ожидается целый каскад магнитных бурь, и самые сильные из них прогнозируются на 24, 25 и 28 февраля. Специалисты рекомендуют внимательней относиться к своему здоровью, так как в эти дни возможно ухудшение самочувствия. Кроме того, в дни магнитных бурь также могут иметь место сбои в работе электросетей, мобильной связи и оборудования авиации и спутниковой связи.

Наиболее чувствительными к возмущениям геомагнитного поля Земли являются люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов. Однако даже вполне здоровые люди могут становиться раздражительными, ощущать головные боли, слабость и изменение артериального давления.

На Солнце возникают различные процессы - образовываются так называемые коронарные дыры, то есть, территории с более низкой температурой - темные пятна, температур которых ниже примерно в сотни раз по сравнению с другими участками поверхности звезды. Из-за появления в темных пятнах прорывов магнитного поля возникают вспышки, в результате чего не удерживаемое магнитным полем солнечное вещество выбрасывается в космос. Возникший таким образом солнечный ветер может улетать в различном направлении. Если солнечное вещество летит в сторону Земли, обычно оно приводит к колебаниям геомагнитной оболочки нашей планеты, то есть, магнитным бурям разной силы.

В дни магнитных бурь людям с различными заболеваниями, в особенности, с болезнями сосудов, сердца, с гипертонией, ни в коем случае нельзя пропускать прием лекарств. При этом рекомендуется оставаться дома, отказаться от употребления тяжелой пищи. Даже здоровым людям стоит воздерживаться от жирной, чрезмерно приправленной пищи, алкоголя в дни магнитных бурь, ограничить физическую нагрузку. Рекомендуется пить чаи на травах и принимать в пищу молочные продукты, подукты растительного происхождения, налегать на свежие овощи и фрукты. Стоит избегать конфликтов, уделить внимание прогулкам на свежем воздухе. При этом, находиться на открытом солнце по понятным причинам не стоит.

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