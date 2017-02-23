Ученые обнаружили планетарную систему с возможной жизнь

- 23.02.2017 12:30
Ученые обнаружили планетарную систему с возможной жизнь

Представители Национального аэрокосмического агентства NASA провели крупную пресс-конференцию, посвященную внеземным цивилизациям. Ученые заявляют - во Вселенной существует жизнь, кроме земной.

На настоящий момент не ни одного научно зафиксированного контакта с представителями инопланетных цивилизаций, потому доказательство их существования - сугубо теоретическое. В центре NASA на вчерашней пресс-конференции ученые подвели итоги многоисленных космических исследований, а также рассказали о новой системе под названием "Траппист-1".

Система, обнаруженная телескопом Спитцера, состоит из семи планет, размеры которых примерно равны земным. Данная система располагается на расстоянии 44 миллионов лет от нашей планеты. Если путешествие будет осуществляться со скоростью света, то его можно будет сократить до 39 лет. В системе Траппист-1 на каждой планете может присутствовать вода в жидком состоянии, а также может наличествовать атмосфера. Это означает, то жизнь на каждой из этих планет теоретически возможна - либо в развитой форме, либо в стартовом состоянии.

Телескоп Спитцера, позволивший обнаружить новую планетарную систему, ранее использовался для изучения экзопланет. Однако в дальнейшем его изменили для обнаружения и изучения атмосфеных слоев.

Ученые на сегодняшний день имеют данные о количестве попадаемой на планеты системы Траппист-1 радиации, также им изместно об орбитах планет. В дальнейшем для изучения этой системы будут использованы телескопы "Кеплер К-2" и "Хаббл".

 

 

 

Из все известных науке на настоящий момент система Траппист-1 является крупнейшей по численности, состоящей из теоретически наиболее подходящих для колонизации планет. Пока что в качестве названий для планет данной системы ученые используют буквенные обозначения - b, c, d, e, f, g и h. В будущем, утверждают ученые, будет получена информация о возрасте данной планетарной системы, а также о наличии или отсутствии на планетах разумной жизни.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: система Траппист 1, Траппист-1, система из семи планет Траппист 1

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