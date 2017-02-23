ОБСЕ планирует расширить миссию на Донбассе- 23.02.2017 11:17
Себастьян Курц, который возглавляет специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, заявил, что на Донбассе есть необходимость увеличить количество наблюдателей.
С таким заявлением Курц выступил на заседании Совета безопасности ООН.
Глава СММ ОБСЕ отмтеил, что в сокращении количество обстрелов на оккупированных территориях Донбасса ведущую роль сыграли именно наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их работа привела к недопущению ухудшения обстановки в регионе.
Себастьян Курц также подчеркнул, что работа наблюдателей ОБСЕ может быть еще более эффективной, однако для этого необходимо увеличить количество представителей СММ. Также существует необходимость увеличить продолжительность работы вдоль линии соприкосновения, а также улучшение технического оснащения.
Ранее представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечали, что для разведения сторон конфликта на Донбассе планируется создать вдоль линии соприкосновения 20 специальных зон.
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