



ОБСЕ планирует расширить миссию на Донбассе - 23.02.2017 11:17

Себастьян Курц, который возглавляет специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, заявил, что на Донбассе есть необходимость увеличить количество наблюдателей.

С таким заявлением Курц выступил на заседании Совета безопасности ООН.

Глава СММ ОБСЕ отмтеил, что в сокращении количество обстрелов на оккупированных территориях Донбасса ведущую роль сыграли именно наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их работа привела к недопущению ухудшения обстановки в регионе.

Себастьян Курц также подчеркнул, что работа наблюдателей ОБСЕ может быть еще более эффективной, однако для этого необходимо увеличить количество представителей СММ. Также существует необходимость увеличить продолжительность работы вдоль линии соприкосновения, а также улучшение технического оснащения.

Ранее представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечали, что для разведения сторон конфликта на Донбассе планируется создать вдоль линии соприкосновения 20 специальных зон.

Платиновая Буковина

Всі новини