Вторую часть билетов на Евровидение-2017 раскупили за 5 минут

- 23.02.2017 10:45
Вторую часть билетов на Евровидение-2017 раскупили за 5 минут

21 февраля в Украине стартовал второй этап продаж билетов на Евровидение-2017 в Киеве. Для полной распродажи этой партии билетов хватило всего 5 минут. Билеты продавались на генеральную репетицию финала и на запись передачи для телевидения.

Представители билетного сервиса отметили, что пока что не были предложены билеты на гранд-финал. Уже 23 февраля, то есть, сегодня, должны появиться в продаже очередные билеты на конкур. Это будут билеты, которые позволят посетить полуфиналы, а также завершающую репетицию Евровидения.

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В общей сложности было подготовлено на продажу 70 тысяч билетов. 8 евро - такова стоимость самых дешевых из них, причем, это билеты на репетиции шоу. 500 евро обойдется билет на финал в ВИП-зоне. 70 евро обойдется самый дешевый билет на финал, что в гривневом эквиваленте составляет 1999 гривен.

Дмитрий Чинь, который является директором сервиса продажи билетов, отметил, что на черном рынке билеты предлагают по колоссальным ценам - вплоть до 1403 евро за один билет, что в пересчете на гривны переваливает за 40 тысяч. Таким образом, стоимость билетов от спекулянтов превышает реальные цены в 3, а то и в 5 раз. ТАкже имеются публикации на сайтах бесплатных объявлений. К примеру, та билеты на первый полуфинал в фан-зоне 9 мая предлагаются по цене от 281 евро, или 8 тысяч гривен. Максимиальная цена за билеты на полуфинал возле сцены на трибуне могут достигать 40 тысяч гривен. На финальное шоу самые дешевые билеты от перекупщиков составляют примерно 333 евро, или 9,5 тысяч гривен.

Напомним, Евровидение в Украине состоится в Международном выставочном центре 9 и 11 мая - на эти дни запланированы полуфиналы. Гранд-финал состоится 13 мая.

 

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