ДТП в Черновцах на Героев Майдана 23 02 2017. Фото- 23.02.2017 10:22
В четверг, 23 февраля, около 10 часов утра в Черновцах, произошло дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что участниками аварии стали темный внедорожник Audi и легковое авто марки Hyundai.
Происшествие случилось на углу улиц Ровенская и Героев Майдана (старое название улицы - Красноармейская). Оба автомобиля сейчас находятся под пешеходным светофором. Внедорожник получил существенные повреждения передней части.
Движение по улице Ровенской несколько затруднено, поскольку автомобили находятся на проезжей части. Место аварии огорожено.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, а также дежурят несколько машин скорой помощи. О пострадавших в результате ДТП пока что не сообщается. Следите за обновлениями на нашем сайте!
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