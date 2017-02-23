



В Черновцах обнаружен нелегальный обменник - 23.02.2017 09:27

Впервые за 25 лет Национальный банк Украины обнаружил в регионах нелегальный пункт обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе национального регулятора.

Было установлено, что незаконный обменник находился в Черновцах, практически в самом центре города, по адресу ул. Степана Бандеры, 1.

Нацбанк направил соответствующее обращение в правоохранительные органы в понедельник, 20 февраля.

Обновленные данные Национального банка Украины свидетельствуют о том, что из 41 обнаруженных незаконных пунктов обмена валют 18 работают в качестве легальных подразделений финансовых компаний "Либерти финанс", "Икс", Альфа-Инвест Груп", "Финод", а также "Смарт Финэксперт".

Платиновая Буковина, Черновцы

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