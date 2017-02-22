Парализованные могут силой мысли печатать текст

- 22.02.2017 16:50
Парализованные могут силой мысли печатать текст

Парализованное тело может стать настоящей ловушкой для человека, ведь нормально работающий мозг по сути находится взаперти. Современные технологии развиваются, благодаря чему парализованные люди могут управлять телом, используя при этом экзоскелет. Данная технология называется BCI, и расшифровывается как brain-computer-interface (мозг-компьютер-интерфейс). Из недавних достижений в данной области - предоставление возможности парализованным людям возможности набирать текст на экране. Для этого используется чип, разработанный консорциумом BrainGate.

Ранние попытки набирать текст курсором на дисплее с использованием силы мысли не были столь успешными. Однако новое решение дало весьма обнадеживающий результат. Один из руководителей нового исследования Кришна шеной отметил, что новый микрочип показывает высокую точность, и результаты набора лучше в три раза, по сравнению с предыдущими результатами. Сокрость набора в ближайшее время сравняется с той, при которой мы набираем текст на дисплее смартфона.

Набор текста с помощью силы мысли действует следующим образом. Кремниевый чип BrainGate Neural Interface System вживляется в мозг человека, и с нервными клетками в коре мозга соединяются 100 электродов. Размеры чипа не превышают размеры стандартной таблетки аспирина. В чипе уже имеется определенный набор алгоритмов, с помощью которых собираются сигналы от головного мозга, предназначенные дня тех или иных действий - нажатия на определенные клавиши на экране компьютера или перемещение курсора.

Трое пациентов приняли участие в тестировании системы BrainGate Neural Interface System. У двоих из них диашностирована болезнь Лу Герига, также известная как боковй амиотрофический склероз. Третий пациент в был травмирован и получил повреждение спинного мозга, из-за чего также был парализован. Все трое прошли несложное обучение по управлению чипом.

Доктор медицинских науки, профессор нейрохирурргии Джейми Хендерсон провел в Стэнфордской больнице две из трех операций по вживлению чипа BrainGate Neural Interface System. По его словам, исследование играет весьма важную роль, поскольку благодаря ему ученые уже совершили суерьезный прорыв в улучшении жизни парализованных людей.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: набор текста полностью парализованным человеком, BrainGate Neural Interface System, технология BCI

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