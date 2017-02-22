Назначен музыкальный продюсер Евровидения 2017- 22.02.2017 16:06
Музыкальным продюсером Евровидения-2017, а точнее - его конкурсной части - был назначен Кристер Бьоркман, как сообщили представители UA:Перший.
Работать на международном конкурсе для Бьоркмана - не впервой. К примеру, в Мальме на Евровидение 2013 года он продюсировал конкурсную часть, а также был серьезно вовлечен в процесс на Евровидение-2016, которое проходило в Стокгольме. В Швеции национальный отбор на Евровидение носит название Melodifestivalen, и благодаря заслугам Бьоркмана, это шоу стало иодним из популяршейших в стране.
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На Евровидении, которое состоится в нынешнем году в Киеве, Кристер Бьркман будет работать с каждым конкурсным номером шоу, отвечая за подготовку внешнего вида.
По словам продюсера, Евровидение - это лучшее в мире музыкальное событие, и он очень рад снова быть задействованным в нем. Также Кристер Бьоркман выразил уверенность, что вместе с командой UA:Перший ему удастся создать наилучшее шоу.
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