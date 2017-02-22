Штормовое предупреждение в Украине 23 02 2017- 22.02.2017 15:13
В Украине в четверг, 23 февраля, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, которое выразится в сильном ветре.
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают, что завтра в отдельных регионах Украины существенно усилится ветер - до 15-20 метров в секунду. В высокогорье Карпат, а также на берегу Азовского моря, в Киевской области скорость порывов ветра может достигать 25-30 метров в секунду.
В связи с этим ГСЧС призывает украинцев быть осторожными и соблюдать несложные правила во время пребывания на улиц. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно стараться хоить как можно дальше от рекламных щитов и аналогичных конструкций, от линий электропередач и деревьев с раскидистыми кронами.
Кроме того, ранее метеорологи прогнозировали подъем уровня рек в западных областях Украины ввиду таяния снежного покрова и льдов на водоемах.
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