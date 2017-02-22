



В Индии запретили проводить пышные свадьбы - 22.02.2017 14:47

В штате Кашмир, Индия, отныне запрещено устраивать роскошные свадьбы, количество гостей на которых превышает 900 человек. При этом, максимальное количество гостей со стороны жениха не должно превышать 500 человек, и не более 400 человек может пригласить на свадьбу семья невесты.

Примечательно, что на индийской свадьбе может присутствовать до 500 и даже 800 гостей, причем, такое торжество считается вполне обычным и вовсе не пышным.

Странное ограничение на количество гостей было вызвано в связи с шумными свадебными банкетами. Запрет стал ответом на поступающие жалобы на слишком большое количество пищевых отходов после свадеб и чересчур шумные празднования. Местное правительство посчитало, что свадьба до 900 гостей не создает слишком много шума для жителей. Кроме того, в региональном парламенте даже прозвучало предложение распространить подобное ограничение на остальную территорию Индии.

Примечательно, что запрет на количество гостей на свадьбах для Индии - не первый. Подобное уже было в 1984 году, однако запрет было решен упразднить после многочисленных массовых протестов.

Для простых индусов приглашать на свадьбу 700-900 гостей - обычное дело. Отметим, если речь идет о богатых семьях, то количество гостей может достигать 3 тысяч человек. при этом, любой желающий может заглянуть "на огонек" и присоединиться к празднованию. Причем отказать случайному гостю на свадьбе в праздничном угощении ни в коем случае нельзя.

В целом, традиции празднования свадеб в Индии достаточно интересны. Например, свадьбы устраивают родители, причем, жениху подбирают невесту, и ее мнение касаемо замужества редко кого интересует. Если и интересует вообще. Однако при этом, семья невесты должна полностью покрыть расходы на празднование.

Невесту облачают в день свадьбы в традиционный наряд красного цвета, украшенный золотым шитьем. Впрочем, невесте может заблагорассудиться надеть платье любого другого цвета, кроме траурного белого и черного, который символизирует нечистоту.

Кроме того, еще одной традицией является нанесение перед свадьбой на ладони и ступни невесты замысловатых узоров хной. Рисуют рисунки подруги невесты, которые уже замужем. Они дают советы касаемо того, как вести себя в браке, как угодить мужу. Чем больше узоров украшает ладони и ступни невесты, тем больше она выслушает советов, потому считается, что она будет самой хорошей женой.

В Индии верят, что здоровье и даже жизнь мужа целиком лежит в руках жены, потому переживших своих супругов женщин там не особо жалуют и даже относятся к ним с некоторой долей пренебрежения.

Платиновая Буковина

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