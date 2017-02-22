Новая камера iPhone 8 позволит делать трехмерные селфи- 22.02.2017 13:48
Новости о будущем смартфоне iPhone 8 и версии Pro появляются достаточно часто. Недавно представитель аналитического агентства KGI Мин-Чи Куо сообщил, что новый гаджет может быть оснащен уникальной фронтальной камерой с инфракрасным сенсором.
Устройство с таким апгрейдом позволит пользоваться необычными функциями, среди которых - распознавание пользователя по радужной оболочке глаз. Также возможно будет создание трехмерных селфи-снимков, поскольку такая камера сможет сканировать лицо человека в объеме. Такие селфи могут быть использованы в дополненной реальности.
Сканирование сетчатки в дальнейшем может быть использовано для осуществления безопасных платежей через Apple Pay, а также других сервисов, для который исопльзуется идентификация через Touch ID.
Программное обеспечение для таких новинок будет разработано компанией PrimeSense. Отметим, что именно эта компания принимала активное участие в создании Kinect. В собственности компании Apple вышеупомянутая PrimeSense находится с 2013 года.
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