Почему полезно есть сельдерей

- 22.02.2017 13:31
Почему полезно есть сельдерей

Некоторые люди пренебрегают употреблением сельдерея, причем, абсолютно неоправданно, поскольку этот продукт весьма полезен. В первую очередь, диетологи рекомендуют употреблять в пищу сельдерей для укрепления стенок кровеносных сосудов, потому при сердечно-сосудистых заболеваниях сельдерей часто рекомендуют вводить в рацион. Очень полезен сельдерей также людям с язвой желудка и гастритом.

Особое внимание этому овощу стоит уделить хотя бы по той причине, что в нем содержится довольно мало калорий. В сочетании с сельдереем белок эффективнее усваивается организмом, что приводит к ускорению обмена веществ. Сельдерей способствует укрплению иммунной и нервной системы, помогает создать природный барьер от инфекций, замедляет процессы старения кожи и организма в целом.

Среди различных полезных веществ, которые присутствуют в сельдерее, стоит выделить андростерон, который улучшает потенцию у мужчин. Особый эффект на мужское либидо оказывают свежевыжатые соки с сельдереем. При этом, сельдерей в целом крайне полезен для здоровья мужчин, так как этот овощ помогает избавиться от заболеваний мочеполовой системы. Сельдерей обладает отличными свойствами детоксикации, потому он придется весьма кстати желающим сбросить вес - как мужчинам, так и женщинам.

В то же время, в употреблении сельдерея имеются некоторые противопоказания. Беременным женщинам его употреблять не стоит, поскольку он может чрезмерное образование в желудке газов, что не особенно полезно для плода. Кроме того, в сельдерее имеются особые вещества, которые могут спровоцировать преждевременные роды.

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