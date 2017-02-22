



Аналог закона Магнитского приняли в Великобритании - 22.02.2017 12:18

Так называемую поправку Магнитского приняли в Великобритании. Речь идет о принятом законе, по аналогии с "законом Магнитского", в соответствии с которым правительство имеет право замораживать активы лиц, которые по всему миру обвиняются в нарушении прав человека.

Данные изменения были внесены в законодательство как поправка к закону по борьбе с преступными финансами, чтобы способствовать прекращению финансирования терроризма и мер по отмыванию денег.

Стоит подчеркнуть, что закон Магнитского принят отныне в трех странах. Первыми такие изменения в своем законодательстве осуществитли Соединенные штаты Америки и Эстония.

Поправка касается применения санкций в отношении лиц, которые нарушают права человека, а также касаются преследования этих лиц. Кроме того, в поправке идет речь о предоставлении защиты правозащитникам и других лицам, которые сообщили о подобных нарушениях.

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