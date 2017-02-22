



В Киеве к Евровидению 2017 установят праздничную иллюминацию - 22.02.2017 11:45

К началу Евровидения-2017 в столице Украины предполагается обновление освещения. В частности, речь идет о праздничной иллюминации.

Обновление праздничного освещения предполагается в местах проведения международного конкурса - на подъездах к Международному выставочному центру, а также на Русановской набережной, на мосту Патона, в сквере около Золотых ворот.

Руководитель коммунального предприятия Киевгорсвет Андрей Хричев отметил, что во время проведения Евровидения-2017 на кронах деревьев снизу и по бокам будет установлена подсветка.

Как только установится теплая погода, коммунальники развернут работы по установке праздничной иллюминации к Евровидению-2017.

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