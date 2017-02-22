



Выход на полонину 2017 состоится на горе Прочерть - 22.02.2017 10:50

Вопросы организации и подготовки традиционого весеннего празднования выхода на полонину - фестиваля "Полонинская ватра" - будет решать созданный в Путиле организационный комитет.

Как стало известно, в нынешнем году выход на полонину будет праздноваться уже 52 раз.

Пока что программу фестиваля "Полонинская ватра" не озвучивают - она находится на стадии разработки. Следите за обновлениями на нашем сайте!

Традиционно празднование выхода на полонину осуществлялось в Путиле на стадионе Карпаты. Однако в нынешнем году было решено сменить локацию. Фестиваль состоится на местной горе Прочерть, откуда открываются необыкновенные горные пейзажи. Организаторы утверждают - выбор нового места для проведения фестиваля "Полонинская ватра" позволит участникам и гостям празднования максимально приблизиться к традициям и ощущениям настоящего выхода на полонины.

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