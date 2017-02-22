



НБУ ликвидирует Фортуна-банк - 22.02.2017 10:39

На сайте Национального банка Украины было опубликовано сообщение о ликвидации очередного банка.

Речь идет о Фортуна-банке. Данное решение было принято согласно предложению Фондаг арантирования вкладов физических лиц.

Было решено отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Фортуна-банк". Примечательно, что этот банк был признан 26 января 2017 года неплатежеспособным.

В полном объеме получат свои депозиты 91% от общего числа вкладчиков банка. Размер их вкладов не превышает сумму 200 тысяч гривен, которая гарантируется Фондом гарантирования вкладов физлиц.

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