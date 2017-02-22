Разведчики боевиков готовят диверсии в зоне АТО

- 22.02.2017 10:09
Разведчики боевиков готовят диверсии в зоне АТО

Координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук отмечает, что в зоне АТО сразу на нескольких участках линии фронта замечены диверсионно-разведывательные группы противника. В целом, на фронте замечена работа разведподразделений российского спецназа по 20-25 человек, которые разбиваются на более малочисленные ДРГ.

В особенности, появление разведгрупп отмечено в районе Тельманово, на левом фланге Светлодарской дуги - на участке от Троицкого до Россадок, на участке от  Старогнатовки до Докучаевска.

Тымчук отметил, что речь идет о высоко дисциплинированных и наилучшим образом экипированных бойцах спецназа РФ. Они работают в обстановке максимальной секретности - используют позывные либо вовсе номера, скрывают лица и не используют абсолютно никаких отметок. Для выполнения заданий в определенный район они прибывают на передовую на собственном транспорте.

Общение с командованием на местах, а также местными боевиками осуществляется по служебной необходимости. Особый интерес разведгруппы проявляют к пронкновению в самые близкие тыловые позиции украинских войск. Передовые рубежи изучаются тщательно и довольно скрытно. В этом используются средства радиоразведки и портативные радиолокационные системы.

Тымчук также отметил, что диверсионно-разведывательные группы также проводят активную подготовку диверсий в тактическом тылу ВСУ и на переднем краю. Особое внимание они уделяют контрольным пунктам и пунктам управления, бстоянкам боевой техники, складам боеприпасов и ГСМ. Под ударом могут оказаться также отдельные военные начальники антитеррористической операции.

Стоит отметить, что в течение прошлых суток в зоне АТО было зафиксировано порядка 59 обстрелов. Со стороны ВСУ был ранен один военный. Российско-террористические формирования продолжают активно нарушать Минские договоренности и режим тишины в одностороннем порядке.

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Ключові слова: новости АТО 22 2 2017, обстрелы в зоне АТО, ДРГ боевиков в зоне АТО

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