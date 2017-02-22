



Владельцы иностранных авто на Буковине снова перекрывают дороги - 22.02.2017 09:17

В Черновицкой области 22 февраля состоится акция протеста на дорогах, как сообщают представители Национальной полиции области.

Как стало известно, акцию протеста организовывает ОО "Будущее Украины". В связи с перекрытием дорог автомобилистов призывают воздержаться от поездок в этот день по дороге сообщением Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече (автодорога М-19), в направлении села Тереблече.

На указанном участке дороги планируется проведение акции протеста участниками объединения "Авто Евро Сила". Активисты намерены обратить внимание властей к проблемам автовладельцев, которые пользуются машинами с иностранной регистрацией. В Национальной полиции отмечают - в связи с акцией протеста могут иметь место ограничения движения на достаточно долгое время или перекрытие движения.

Правоохранители уведомили участников акции протеста о том, что в соответствии со статьей 293 Уголовного кодекса Украины за групповые нарушения порядка, вследствие чего возникают существенные нарушения работы транспорта, и за блокирование транспорных коммуникаций в соответствии со статьей 279 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Платиновая Буковина, Черновцы

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