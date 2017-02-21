



В Украине создана Киноакадемия и Национальная кинопремия - 21.02.2017 16:01

В Украине будет создана собственная кинопремия - аналог премии "Оскар" Американской киноакадемии. Тематическая пресс-конференция состоялась в столичном кинотеатре "Оскар", на которой инициаторы рассказали о создании Украинской Киноакадемии, а также учреждению Первой национальной кинопремии. Уже намечена дата проведения церемонии награждения.

Как стало известно, кинопремию будут вручать 20 апреля в Киеве, в Fairmont Grand Hotel.

Инициативу по созданию национальной кинопремии взяла на себя Виктория Тигипко, которая является президентом Одесского международного кинофестиваля. Награда получит название "Золота Дзиґа". Юлу как символ награды выбрали не случайно - этот предмет является олицетворением непрерывного развития и стремления к развитию.

Тигипко отметила, что киноиндустрия в Украине переживает период возрождения и демонстрирует хорошие перспективы. В связи с чем было решено создать собственную кинопремию, чтобы сделать украинское кино более популярным и востребованным, а также поощрить отечественных режиссеров, актеров, продюсеров и других деятелей кино.

Награды будут вручаться в 14 номинациях, приведенных ниже:

Лучший фильм

Лучший режиссер-постановщик - премия имен Ю.И.Ильенко

Лучший актер главной роли

Лучшая актриса главной роли

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший оператор-постановщик

Лучший художник-постановщик

Лучший сценарист

Лучший композитор

Лучиший документальный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший короткометражный игровой фильм

Вклад в развитие украинского кино.

Как стало известно, за Первую Национальную Кинопремию могут побороться киноленты, вышедшие в прокат либо же принимавшие участие в кинофестивалях с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Любой человек, который имеет отношение к индустрии кино, может стать членом Украинской Киноакадемии. Заявки принимаются с 20 февраля по 19 марта текущего года. Голосование будет проводиться с 21 марта по 18 апреля.

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