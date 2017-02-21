



Создано приложение для помощи пострадавшим в зоне АТО - 21.02.2017 15:42

В Украине заработало приложение PFA mobile Ukraine для мобильных устройств, предназначенное для спасателей, волонтеров, а также различных служб реагирования. Данную программу перевели и адаптировали при участии волонтеров под руководством общественной организации Development Foundation.

Приложение позволит оказывать помощь находящимся в АТО лицам либо тем, кто пострадал от насилия, в результате обстрелов либо потерял близкого человека. Приложение помогает оказать помощь взрослым, подросткам и даже грудным младенцам. Указаны различные симптомы, а также схемы помощи в конкретных ситуациях. Кроме того, прописан алгоритм действий при первой психологической помощи.

Психолог Марта Пивоваренко, которая также является руководителем Development Foundation, отметила, что приложение действительно работает. В то же время, необходимо соблюдать алгоритм, иначе если пропустить какой-то из элементов, можно не справиться с ситуацией, в которой человек тяжело переживает потерю либо задумывается над суицидом.

Приложение доступно для пользователей устройств на Android и iOS. Доступ к интернету необходим только во время загрузки и установки программы, и во время использования подключение в основном не используется. Приложение также может быть применено в зоне АТО.

С помощью функции "зафиксировать данные" в приложении можно сохранить информацию о пострадавшем, которому оказывается помощь. Эти данные можно св случае необходимости переслать в закодированном виде врачу, которому будет передан пострадавший.

Опция "дорожная карта" позволит направить в нужное место человека, к примеру, для получения гуманитарной помощи.

В ближайшее время в Development Foundation обещают адаптировать для Украины другое психологическое приложение PTSD coach. С помощью этой программы люди могут оказывать себе помощь самостоятельно, а также работать с симптомами травмы.

Платиновая Буковина

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