



ДТП в Черновцах с участием скорой 21 02 2017 - 21.02.2017 14:24

На проспекте Независимости в Черновцах 21 февраля произошла авария, одним из участников которой стал автомобиль скорой помощи.

Владимир Еленев, который является директором Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщил, что скорая прибыла на вызов. Карета уже забрала пациентку и направлялась в больницу.

Директор центра отметил, что автомобиль скорой сопровождали родственники больной. На проезжей части во время движения возникла аварийная ситуация - машину "скорой" подрезало другое авто, в результате чего скорая резко затормозила. Водитель ехавшего сзади джипа не успел отреагировать и врезался.

У автомобиля скорой помощи повреждены двери, пострадавших нет. На место происшествия прибыл другая карета скорой помощи, которая забрала в больницу пациентку.

Полицейские прибыли на место ДТП для выяснения причин происшествия. Из-за аварии на проспекте Независимости возникла пробка.

Платиновая Буковина

Всі новини