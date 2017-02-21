



Характер человека меняется в течение жизни - 21.02.2017 13:57

Ученые из университета Эдинбурга подвели итоги исследования, по результатам которого было установлено - личность человека меняется с течением возраста. То же самое касается и изменений в характере.

Социологическое исследование длилось достаточно долго - 60 лет.

В эксперименте принимали участие 10 участников, которым на начало исследования было 14 лет. Спустя 60 лет ученые вновь пообщались с респондентами и провели сравнительный аналих черт характера в 14 и 74 года. Как было установлено, практически ничего общего в характерах у респондентов спустя такой промежуток времени не наблюдалось.

Ученые установили, что свойственные подросткам черты характера с течением времини либо существенно меняются, либо полностью стираются.

При этом, как выяснилось, для подростков характерна особая импульсивность, которую в гораздо более взрослом возрасте люди в основном не проявляют.

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