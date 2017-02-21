Рестораны Черновцов на 8 марта 2017

- 21.02.2017 16:50
Рестораны Черновцов на 8 марта 2017

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В этот день принято радовать цветами и подарками всех представительниц женского пола - мам, сестер, бабушек, девушек и супруг, коллег по работе. Безусловно, проявлять знаки внимания стоит не по определенному случаю, а в любой день, но именно 8 марта не помешает выделиться особым подарком. Многие парни и мужчины нередко устраивают по случаю международного женского дня своей второй половинке романтический ужин. Но не являются исключением случаи, когда пары отмечают этот праздник вместе. И основным местом празднования становятся рестораны Черновцов.

Стоит отметить, что рестораны Черновцов создают поистине праздничную атмосферу по случаю 8 марта. Это и чудесные декорации, напоминающие о весне, интересные фотозоны, где можно сделать красивые снимки, приятное музыкальное оформление - романтичное или динамичное, в соответствии с выбранной тематикой. Кроме того, рестораны предоставляют праздничное меню, интересные сценарии празднования от талантливых ведущих, конкурсы и даже подарки.

Предлагаем ознакомиться со предложениями ресторанов Черновцов и Черновицкой области к 8 марта! Информация обновляется.

Ресторан Бризоль тел. (050) 537-52-42, (0372) 4-28-25 приглашает провести замечательный весенний вечер в праздничной атмосфере. Для вас - интересная программа, ведущие, живая музыка, конкурсы. Цены - от 400 грн.

Ресторан Феникс тел. (050) 512-87-71, (050) 805-61-01 планирует порадовать гостей в Международный женский день интересной развлекательной программой от веселых ведущих. Кроме того, вас ждет живая музыка, а также конкурсы с ценными призами. Цены - от 300 грн.

Ресторан Фаберже тел.  (0372) 57 04 15, (095) 227-81-46, (095) 552-03-01 открывает двери для празднования 8 марта. Принимаем заказы на праздничные корпоративные вечеринки. Мы готовим для вас отличную программу с талантливыми ведущими, живой музыкой, а также интересными конкурсами с ценными призами. Цены - от 450 грн.

Ресторан Меркурий тел. 050 510- 20-98 приглашает заказать столик и провести время в замечательной праздничной атмосфере. Мы гарантируем приятное настроение, отличную музыку, а также самые вкусные блюда банкетного меню.

Ресторан Белый дом тел. (066) 088 02 88, (050) 270 38 38 рад встречать гостей в Международный женский день. Вас ожидает красочная фотозона и фотоотчет от Geometria, живая музыка, программа и конкурсы от ведущих, а также выступление приглашенной звезды!

Ресторан Версаль тел. (0372) 54-27-54, (050) 374-17-33 приглашает отдохнуть в этот замечательный весенний праздник в Стейк-хаусе. Для вас - самые аппетитные и ароматные блюда, а также исключительная уютная атмосфера.

Ресторан Милена тел. (050) 602-09-79  поздравляет прекрасных женщин с их праздником и приглашает провести время в замечательной обстановке. Вас ожидает чудесная живая музыка, вкуснейшие блюда домашней кухни, а также на сто процентов отличное настроение. Цены - от 350 грн.

Ресторан Астория (с.Луковица) тел. (050) 591-40-53, (095) 382-83-48, (068) 086-97-71 ждет гостей для празднования Международного женского дня. Принимаем заказы на банкеты и корпоративы - мы готовы организовать для вас отличный праздник на любой вкус!

Ресторан Колвик тел. (050) 374-17-30 рад встречать гостей в Международный женский день. По случаю праздника вас ждет вкусная кухня, живая музыка, фотозона. Можно заказать как праздничный столик, так и просто отдохнуть за чашкой ароматнейшего кофе.

Ресторан Золотой Сезам тел. (095) 497 15 78 приглашает гостей отпраздновать 8 марта и насладиться отличным ресторанным времяпрепровождением. Для вас - вкуснейшие праздничные блюда, живая музыка, фотосессия от Geometria. Цены - от 300 грн.

Платиновая Буковина, Черновцы

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