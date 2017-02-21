Повышать пенсионный возраст в Украине не будут - Гройсман

- 21.02.2017 12:23
Повышать пенсионный возраст в Украине не будут - Гройсман

Требование о повышении пенсионого возраста в Украине, прописанное в меморандуме с Международным валютным фондом будет аннулировано. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, украинское правитльство активно подойдет к разрешению ситуации с повышением пенсионных выплат. 

Гройсман также отметил, что дефицит Пенсионного фонда Украины на сегодняшний день составляеьт 140 миллиардов гривен. Правительство уже имеет планы по преодолению дефицита ПФ, которые планируется полностью реализовать до 2024 года.

Также стоит отметить, что пенсионная реформа в Украине подразумевает концепцию, согласно которой работающих пенсионеров лишат пенсионных выплат. Министр социальной политики Украины Андрей рева заявил, что аналогичные правила применяют по всему миру. То есть, человек либо получает пенсию, либо работает и получат только заработную плату. После того, как в Украине будет завершена пенсионная реформа и размер пенсии будет приемлемым, будет учреждено правило. Согласно нему можно работать и выйти на пенсию немного позже, и тогда размер пенсии будет выше. Либо же можно выйти на пенсию при достижении определенного возраста, однако тогда можно будет получать исключительно пенсионные выплаты.

Платиновая Буковина

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