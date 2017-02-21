



Сколько Великобритания заплатит ЕС за Brexit - 21.02.2017 12:01

В требования Евросоюза касаемо Брексит входит выплата Великобританией вкладов в проекты ЕС в течение четырех лет после выхода из Союза. Предполагается, что последние выплаты будут проводиться до конца 2023 года, сообщают источники в дипломатических кругах ЕС.

Так, согласно законопроекту о выходе из Евросоюза для получения соглашения, регламентирующего будущие отношения ЕС и Великобритании, стране необходимо будет выплатить 60 миллиардов евро. О том, что Великобритания будет выплачивать вклады до 2023 года, ранее было выдвинто главным парламентерем Еврокомиссии касаемо Брексита Мишелем Барнье, а также высокопоставленными чиновниками из 27 стран-членов Европейского Союза.

Данные вклады, как сообщается, необходимы, чтобы сгладить потерю 10 миллиаров евро в год бюджетом Евросоюза после выхода из блока Великобритании.

Источники отмечают слежующее - Великобритания должна будет выплачивать с дня выхода из Евросоюза в 2019 году осуществлять выплаты вплоть до 2023 года. В этот период финансовые требования бюджетного цикла ЕС, расчитанного на 7 лет, являются наибольшими

Согласно озвученной ранее информации, ЕС планировал получить от Великобритании за выход из блока порядка 57 миллиардов евро.

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