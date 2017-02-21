На Евровидение-2017 скупили более 11 тысяч билетов

- 21.02.2017 11:44
На Евровидение-2017 скупили более 11 тысяч билетов

За три дня после официального старта продаж было продано порядка 11 тысяч билетов на Евровидение-2017, о чем сообщает официальный агент.

Что касается билетов на финальное шоу конкурса, то их раскупили уже за 15 минут после того, как стартовали продажи. Однако билеты на полуфиналы Евровидения и даже на репетиции также пользуются довольно большим спросом. Большую часть билетов на Евровидение-2017 - 52% - купили за рубежом, покупатели относятся к странам Европы, имеются также жители Австралии. С территории Украины было куплено 48% билетов.

Отметим, что речь идет пока что о пятой части предназначенных для фанатов Евровидения билетов. Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

После старта продаж билетов на Евровидение-2017 многие украинцы столкнулись с трудностями во время приобретения билетов. На сайте всех покупателей отправлялись в очередь, где уже находилось огроменое количество ожидающих - вплоть до нескольких десятков тысяч. Имеют место также действия спекулянтов: в особенности, на важные части конкурса билеты были раскуплены практически с первого дня продаж, после чего они моментально появились на сайтах объявлений. Причем, предлагаемые на сайтах цены значительно превышают официальные.

Платиновая Буковина

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