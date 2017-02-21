



Как строится дом Чернівціжитлобуд на ул.Героев Майдана в феврале 2017 - 21.02.2017 10:43

Строительная компания Чернівціжитлобуд продолжает вести работы по завершению строительства жилищного комплекса улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская).

Что касается динамики строительства указанного дома, то по состоянию на февраль 2017 года возводится 7-й этаж дома. Кроме того, параллельно осуществляются работы по остеклению дома. Стоительство проводится в надлежащие сроки, в соответствии с установленными графиками и планами.

ТзОВ БФ Чернівціжитлобуд отметило 15-летие своей деятельности. За этот достаточно долгий период строительная фирма построила и ввела в эксплуатацию свыше 1500 квартир, которые отличаются современностью, удобством и комфортом. Компания продолжает вести активную деятельность по созданию качественного и удобного жилья, которое соответствует всем требованиям энергоэффективности.

На счету компании Чернівціжитлобуд - множество заслуженных наград, дипломов и премий, строительная фирма занимает лидирующие позиции в сфере строительства. Генеральный директор компании Василий Гаврилович Мороз является почетным гражданином Черновцов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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