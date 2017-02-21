



В Украине вырос размер средней субсидии - 21.02.2017 10:14

Государственная служба статистики отмечает, что размер жилищной субсидии в январе в среднем составил 1521 гривну и увеличился на 15%, по сравнению с январем прошлого года.

В западных регионах Украины размер субсидии - наибольший. Так, в среднем в Тернопольской области субсидия на услуги ЖКХ составляет примерн 2043 гривны, в Ивано-Франковской - около 1979 гривен, и 1979 гривен - в Ровеенской области. Что касается самой низкой субсидии по средним показателям, то ее зафикисировали в Одесской области - 998 гривен.

В Украине субсидиантами являются 40,7% украинских семей. Больше всего субсидий получают в Сумской области - там компенсации на оплату коммуналки получают 61,4% домохозяйств. Меньше всего субсидий оформлено в Одесской области - 14,6% домохозяйств получают субсидии.

Примечательно, что перерасчет размера субсидий ожидается уже в марте 2017 года, и он вызван плановым повышением тарифов на электричество. При этом, также получателям субсидий компенсируют рузницу, вызванную измеениями тарифов на отопление, но этот касается тех субсидиантов, для которых счета за тепло формируются в зависимости от фактической температуры воздуха на улице.

Платиновая Буковина

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