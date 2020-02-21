



Умер Виталий Чуркин - постпред РФ при ООН - 21.02.2017 09:28

В Нью-Йорке на своем рабочем посту 20 февраля скончался Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В качестве причин смерти называется сердечный приступ. Сообщается, что дипломату сделали искусственное дыхание и госпитализировали, однако спасти его не удалось. Медики констатировали смерть в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Стоит отметить, что на следующий день Чуркину могло бы исполниться 65 лет.

С 1998 по 2003 год Чуркин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде. В Совете безопасности ООН дипломат представлял интересы России, а постоянным представителем РФ при ООН он стал в апреле 2006 года.

Информация о скоропостижной кончине дипломата выглядит странно на фоне того, что о проблемах Чуркина с сердцем никогда не сообщалось в течение его жизни и карьеры. Ряд политологов, правозащитников и представителей различных медиа-ресурсов рассматривают версию смерти от сердечного приступа нелогичной и высказываются в пользу того, что постпред РФ при ООН, скорее всего, покончил с собой.

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