



Ученые нашли способ сохранить волосы во время химиотерапии - 20.02.2017 17:17

Волосы можно сохранить от выпадения даже после химиотерапии, однако для этого необходимо использование специального головного убора. Как стало известно, так называемую "холодную шапку" рекомендуется применять женщинам, которые проходят лечение рака молочной железы.

Специальная шапка содержит в себе особый гель, которых сохраняет низкую температуру и охлаждает скальп. Такую холодную шапку необходимо надевать за полчаса до начала химиотерапии и снимать не ранее, чем через два часа после окончания терапии.

Интересно, что такой головной убор изобрели достаточно давно, однако широкого применения до настоящего дня он не обрел.

Для того, чтобы подтвердить эффективность "холодной шапки", было проведено два научных исследования. В рамках одного из них в медицинском колледже Бейлора в городе Хьюстон, штат Техас, медики осуществляли наблюдения за 182 женщинами, которые проходили химиотерапию от рака молочной железы. Специальное приспособление использовали две трети пациенток. Уберечь волосы от выпадения удалось половине участниц эксперимента. Второй эксперимент проводился в Сан-Франциско, в Калифорнийском университете. Из 122 испытуемых удалось уберечь волосы двум третям. Те, кто не использовал такие шапки, полностью потеряли волосяной покров.

Журналистка Рейчел Бленд, которая работает на британском радио ВВС North West Tonight, поделилась, что она смогла сохранить свои густые волосы после курса терапии, который ей пришлось пройти из-за диагноза "рак груди". По ее словам, волосы по-прежнему густые. Единственное, от чего воздерживается Рейчел - сушка и укладка горячим феном.

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