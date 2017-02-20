Власти Южного Судана объявили о голоде

- 20.02.2017 16:34
Власти Южного Судана объявили о голоде

Впервые за шесть лет власти Судана официально объявили голод. Объявление было озвучено в штате Юнити.

От недоедания в стране страдает около 100 тысяч граждан Южного Судана по причине экономического коллапса и гражданской войны. Как сообщают власти и Организация объединенных наций, еще около миллиона жителей находится на грани голода. 

Больше всего от голода и истощения страдает население штата Юнити. В ООН отмечают, что голод может распространиться и на другие територии страны, если оперативно не принять необходимые меры.

Жители других стран, среди которых Сомали, Йемен, а также северо-восточные регионы Нигерии. Официально впервые за шесть лет голод был объявлен именно в Южном Судане.

Еще осенью, в ноябре 2016 года заместитель гуманитарного координатора Организации объединенных наций Петер Лундберг сообщал, что от нехватки еды в Нигерии может погибнуть примерно 75 тысяч детей.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен 27 января текущего года заявлял, что масштабный голод грозит жителям Йемена.

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Ключові слова: голод в Судане, южный судан голод

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