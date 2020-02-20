



НБУ выпускает памятную 2-гривневую монету - 20.02.2017 16:25

По сообщению пресс-службы Национального банка Украины, с 21 февраля в обороте появится новая монета номиналом 2 гривны. Новая монета будет посвящена Татьяне Яблонской - известной украинской художнице.

В НБУ отметили выдающиеся полотна Яблонской, среди которых - "Утро", "Юность", "Весна", "Жизнь продолжается", а также многие другие, которые отличаются изысканным колоритом. Татьяна Яблонская внесла своим творчеством в историю украинского искусства яркую и красочную страницу.

Новая монета на аверсе имеет изображение малого государственного герба Украины, а также надпись "Україна". Здесь же присутствует изображение фрагмента картины Татьяны Яблонской "Лен".

На реверсе монеты присутствует портретное изображение художницы с палитрой в руках.

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