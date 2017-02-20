



ЕС не признает документы Л/ДНР - 20.02.2017 15:14

Представители Еврокомиссии утверждают, что признание Россией документов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" противоречит духу Минских соглашений. С таким заявлением выступила спикер Еврокомиссии Майя Косьянчич.

Кроме того, Евросоюз в очередной раз акцентирует внимание на необходимости продолжать оказывать поддержку единства, территориальной целостности и суверенитету Украины. Также ЕС настаивает на дальнейшем выполнении положений Минских договоренностей.

Отметим, что 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия признает некоторые документы незаконных формирований "Л/ДНР". Косьянчич подчеркнула, что Евросоюз такие документы не признает.

Данный вопрос, по словам спикера Европейской комиссии, в Мюнхене высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

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